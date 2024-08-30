СК возбудил уголовное дело на таксиста после угрозы убийства сочинки

В Сочи возбудили уголовное расследование в связи с инцидентом, в котором водитель такси угрожал местной жительнице, пытавшейся проехать к своему дому. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Сегодня, 30 августа, в СМИ появилась информация о том, что в одном из дворов многоквартирных домов в Сочи произошел инцидент, в ходе которого водитель такси перегородил проезд и начал угрожать женщине, желавшей вернуться домой на автомобиле. По свидетельствам очевидцев, мужчина также демонстрировал «холодное» оружие.

В ответ на эти события следственный отдел по Хостинскому району СКР по Краснодарскому краю инициировал процессуальную проверку. В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Сейчас следователи собирают доказательства и устанавливают обстоятельства произошедшего. Руководство СКР по Краснодарскому краю взяло на контроль ход расследования.

Мария Удовик