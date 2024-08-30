Житель Ульяновской области потерял на ложной бирже 6,5 млн рублей

Следственным отделом полиции Димитровграда Ульяновской области в пятницу возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в отношении неизвестных лиц, представившихся «биржевыми брокерами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как сообщает полиция, в пятницу в дежурную часть димитровградского отдела полиции обратились двое местных жителей с сообщениями о фактах мошенничества. Один из потерпевших нашел в интернете баннер, где говорилось о «легком заработке путем инвестирования». С мужчиной связался неизвестный, который представился брокером и предложил заработок на различных биржевых платформах. От потерпевшего не требовались знания в сфере инвестиций и криптовалюты — только денежные вложения. После первого вложения в размере 50 тыс. руб. «инвестору» на карту поступила первая прибыль — 40 тыс. руб., после чего лжеброкер предложил «существенно увеличить инвестиции», пообещав рост прибыли. Тогда мужчина оформил на себя потребительский кредит и вложил 1,6 млн руб., а заодно предложил «поиграть на бирже» своему другу.

Друг оформил на себя два кредита: один — на развитие бизнеса второй — потребительский на общую сумму 6,45 млн руб. Все деньги также перевел на счета, указанные брокером. Свои «активы» и «рост доходов» они отслеживали в скачанных мобильных приложениях. Однако спустя несколько дней «брокер» перестал выходить на связь, а обещанная прибыль так и не поступила.

В полиции отмечают, что жители региона продолжают верить мошенникам и лишаются очень крупных сумм. Накануне, в четверг, жительница Заволжского района Ульяновска поверила сообщению в мессенджере, отправленному с фейкового аккаунта якобы от ее бывшего руководителя, где сообщалось о том, что произошла утечка личных данных сотрудников, после чего с женщиной связались мошенники, представившиеся сотрудником ФСБ, и следователем, которые убедили ее в необходимости срочно взять кредиты и перевести их на «безопасные счета». В сумме женщина перевела мошенникам на безопасные счета через банкоматы более 2 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск