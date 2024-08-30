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Депутат Александр Хинштейн будет добиваться сноса незаконной постройки СВГК

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн намерен добиваться сноса незаконной газовой подстанции, которую ООО «СВГК» строит в зоне охраны памятника XIX века «Монастырские ворота» на ул. Осипенко в Самаре. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным политика, проект по переносу газорегулярного пункта с территории военного госпиталя, ранее согласованный с областным управлением госохраны памятников (УГООКН), не предусматривал возведение каких-либо надземных коммуникаций и вырубки деревьев. Согласно представленным депутату материалам, объект должны были возвести закрытым способом. Парламентарий также отметил, что «незаконная стройка попадает в защитную зону еще одного объекта культурного наследия» (здание администрации Октябрьского района). С руководством 426-го военного госпиталя это строительство также не согласовывалось и не проговаривалось.

«Похоже, в СВГК еще не успели осознать, что власть в регионе сменилась. Вероятно, оттого и ведут себя так беспардонно, по-хозяйски, игнорируя закон и общественное мнение»,— отметил господин Хинштейн.

ООО «СВГК» является крупнейшим игроком на газовом рынке Самары. Компании принадлежит порядка 90% газораспределительных сетей в городе. С 2013 года тесть экс-главы Самарской области Дмитрия Азарова Вячеслав Акатов является совладельцем ООО «СВГК» и контролирует 5% акций. За прошлый год выручка организации составила почти 7,5 млрд руб.

Евгений Чернов

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