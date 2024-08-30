IT-компания готова платить таргетологу почти 1 млн рублей в Сочи

Самую высокооплачиваемую вакансию в Сочи предлагает IT-компания, которая ищет таргетолога с зарплатой от 980 тыс. руб. Соискатель должен уметь проводить лидогенерацию через Яндекс Директ и ВКонтакте, а также иметь опыт работы с действующими компаниями в Сочи или Дубае. Подборку самых необычных и высокооплачиваемых вакансий подготовили для «Ъ-Сочи» в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На втором месте по уровню дохода — шеф-повар для работы на борту яхты в Сочи с окладом от 294 тыс. руб. до вычета налогов. В его обязанности войдут выходы в Черное и Средиземное моря, обслуживание VIP-гостей, а также опыт работы на судне.

Среди других высокооплачиваемых вакансий: прораб по остеклению с доходом до 200 тыс. руб., мастер по ремонту кондиционеров с зарплатой от 200 тыс. руб. и 1C-программист, которому предлагают до 300 тыс. руб.

Также на рынке труда Сочи востребованы специалисты с меньшими зарплатными ожиданиями. В спа-отель требуется диджей с зарплатой от 40 тыс. руб., а швейцар-парковщик с окладом 58 тыс. руб. будет встречать и провожать гостей. Мясник для отеля может рассчитывать на зарплату от 70 тыс. руб. до вычета налогов.

Есть и более необычные предложения. Например, аквагример в Сириусе может зарабатывать от 2 тыс. до 3,5 тыс. руб. за день работы, а синоптик — от 30 тыс. до 60 тыс. руб. в месяц до вычета налогов. Также медиа-центр Сочи ищет режиссера массовых представлений с зарплатой от 40 тыс. руб.

Мария Удовик