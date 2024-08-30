Глава Тольятти Николай Ренц на фоне слухов об отставке уехал в Уфу

Глава Тольятти Николай Ренц в настоящее время находится в Уфе, где участвует в 50-м собрании Ассоциации городов Поволжья. На встрече глав муниципальных образований также присутствует полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

Фото: Николай Ренц, Telegram

По словам господина Ренца, на повестке дня стоял вопрос об организации органами местного самоуправления помощи участникам СВО и членам их семей. Тольятти прозвучал в качестве примера как один из немногих городов, где есть не только социальные виды помощи, но и материальная поддержка.

Также на собрании обсуждалось обеспечение жильем детей-сирот. Глава Тольятти сообщил в этой связи, что в этом году городские власти должны обеспечить жильём 160 детей-сирот. 138 контрактов на приобретение квартир для этой категории получателей уже заключено либо находится в стадии заключения. О том, что активное движение по этой теме началось после полученного им представления прокуратуры, господин Ренц умолчал.

Ещё один обсуждавшийся вопрос — реализация переданных муниципалитетам полномочий в сфере ответственного обращения с животными и регулирования численности животных без владельцев. По итогам собрания будут сформированы законодательные инициативы по обязательной регистрации домашних животных, по обязательному контролю за деятельностью приютов, по запрету продажи животных, не прошедших стерилизацию.

«Мне было интересно познакомиться с опытом работы наших коллег в других городах. Что-то — схожее, что-то — отличное, и нам, несомненно, есть, что перенять, применить в своей работе»,— заявил глава Тольятти.

Ранее источник «Ъ-Волга» в администрации Тольятти сообщил, что Николай Ренц, не смотря на слухи о его уходе после выборов губернатора Самарской области, намерен сохранить свой пост. Хотя ранее врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев публично высказывал недовольство его работой, обвиняя в дискредитации власти.

Алексей Алексеев