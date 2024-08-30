Около тысячи мотоциклистов приняли участие в международном мотофестивале в Казани

В Казани 30 августа прошел шестой международный мотофестиваль «Два Кремля 2024». В нем приняли участие около тысячи мотоциклистов со всей страны, а также других стран. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В программе фестиваля были показательные выступления на мотоциклах и квадроциклах, в том числе трюковая езда и мотоджимхана — спортивное соревнование на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое фигурное маневрирование на асфальтовой площадке, выписывая пируэты вокруг конусов.

Частью мероприятия также стал городской мотопарад, в котором приняли участие около тысячи мотоциклистов со всей России и других стран: Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кипра, Казахстана и др. В мотопробеге также поучаствовал и Рустам Минниханов.

Анар Зейналов