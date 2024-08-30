Мэрия Самары проиграла подрядчику суд по делу о нарушениях при ремонте Заводского шоссе

Департамент градостроительства Самары не смог взыскать с подрядчика, ООО «Автодоринжиниринг», пени за нарушения при реконструкции Заводского шоссе. В четверг, 29 августа, региональный арбитраж отказал чиновникам в соответствующем иске. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Китаев, Коммерсантъ Фото: Вадим Китаев, Коммерсантъ

Профильный департамент подал иск к ООО «Автодоринжиниринг» в феврале 2024 года. Сумма требований составила более 5,3 млн руб.

Как следует из материалов дела, 8 июля 2018 года стороны заключили муниципальный контракт на реконструкцию Заводского шоссе. Работы проводились на участке от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда (вторая очередь).

Чиновники решили, что подрядчик нарушил два пункта контракта и подали иск в арбитражный суд Самарской области. Но он не нашел оснований для удовлетворения требований самарской мэрии. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Георгий Портнов