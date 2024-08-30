В Казани в четверг в двух ДТП пострадали дети

В Казани в четверг, 29 августа, в двух ДТП пострадало два ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

Первое происшествие произошло в 12:50 на улице Тельмана. Водитель мотоцикла CFMOTO сбил девятилетнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованных машин, в результате чего ребенок получил травму.

Второе ДТП случилось в 17:50 на проспекте Победы. Водитель автомобиля Geely сбил пятилетнего велосипедиста, который рядом с мамой ехал по тротуару. Ребенок неожиданно съехал на дорогу и в результате столкновения был травмирован.

Всего в Казани в этот день произошло 221 ДТП. В них пострадало 8 человек.

Анар Зейналов