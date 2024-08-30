В Сочи инвестируют более 800 тысяч рублей в мобильные автогородки для школ

На заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения сообщили, что в Сочи выделят 880 тыс. руб. из консолидированного бюджета на оснащение школ мобильными автогородками. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Эти инновационные обучающие комплексы помогут детям в игровой форме освоить правила дорожного движения. Для первоклассников закупят световозвращающие элементы. В рамках подготовки к Дню знаний также выпустят буклеты «Безопасная дорога в школу», а в течение учебного года школы посетит мобильная лаборатория безопасности.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году вблизи образовательных учреждений обустроят 24 новых пешеходных перехода и установят дополнительные дорожные знаки. Также на муниципальных дорогах установили «лежачих полицейских», чтобы замедлить движение вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

Сейчас в городе действуют 36 зон с запретом на движение средств индивидуальной мобильности, а на 37 участках скорость ограничили. В августе прокатные компании заблокировали 1,7 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей СИМ, что способствовало снижению травматизма среди детей вдвое.

Мария Удовик