Глава Тольятти пообещал жителям 10 квартала решить их проблемы через год или два

В Тольятти у жителей 10-го квартала Автозаводского района накопилось множество вопросов к городским властям. Их они задали приехавшему на территорию главе города Николаю Ренцу, получив в ответ обещания решить проблемы — но не сейчас, а через год или два.

Фото: Николай Ренц, Telegram

Так, гигантские лужи в местах пешеходных переходов глава города пообещал ликвидировать в 2025 году — в ходе капитального ремонта улицы Ворошилова. Говоря об заполонивших квартал объектах нестационарной торговли, господин Ренц заявил, что строго предупредил всех торговцев — если будут торговать за пределами отведенного места, договора с ними будут расторгнуты. Родителям учеников лицея № 57 он присоветовал высаживать детей на бульваре, не подъезжая к самому учебному заведению, так как большое количество автомобилей, проезжающих через дворы, нервирует жителей.

На пешеходной зоне бульвара Луначарского глава Тольятти понял, что работы по установке лавочек выполнены бездумно — они стоят в газонной части. Если сесть, ноги будут на земле, а это неудобно. Господин Ренц сказал, что должен проконсультироваться со специалистами, как без ущерба для благоустройства поправить ситуацию.

По вопросу опиловки сухих деревьев, глава Тольятти сообщил, что быстро его решить не удастся, но за два года городские власти, предусмотрев в бюджете средства, должны справиться с сухостоем.

«Также, как я уже говорил ранее, нам нужно разрабатывать программу озеленения, чтобы вместо старых, больных деревьев сажать новые. Процесс не быстрый и не дешевый, но работу эту мы будем проводить»,— заявил Николай Ренц.

Алексей Алексеев