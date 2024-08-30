В Сириусе откроют первую музыкальную школу полного образовательного цикла

В воскресенье, 1 сентября, в Сириусе откроют Среднюю специальную музыкальную школу «Сириус», которая будет готовить музыкантов с 1 по 11 класс. Первый набор в школу составил 56 учеников из разных уголков России, сообщает пресс-служба ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ученики будут заниматься индивидуально и в группах, а также участвовать в репетициях и концертах. Сейчас доступны различные специальности, включая духовые и струнные инструменты, фортепиано и ударные, с планами на расширение.

Новое учебное заведение возглавил уроженец Краснодара и лауреат международных конкурсов Вадим Руденко. Он ранее преподавал в Образовательном центре «Сириус». Господин Руденко сообщил, что создание оркестра в будущем позволит ученикам развивать навыки взаимодействия и ансамблевого исполнения.

Мария Удовик