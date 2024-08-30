В Казани на улице Зорге открыли обновленный двор для более чем 1200 жителей. Он расположен вблизи домов по улице Зорге №93, 93а и 95. Об этом сообщает пресс-служба Комитета внешнего благоустройства города.

Общая площадь благоустроенных территорий составляет 24,6 тыс. квадратных метров. Здесь установлены футбольное поле, сделанное из переработанных шин, детская экоплощадка из дерева, скамейки и столешницы из переработанного пластика, а также фандомат для сбора пластиковых отходов и одежды.

Работы проведены в рамках программы «Наш двор». В 2024 году всего по программе проведут ремонт территорий 454 домов, в которых проживает 100 тыс. горожан.

Анар Зейналов