Мэрия Ульяновска возвращается к идее использования троллейбусов с автономным ходом

Мэр Ульяновска Александр Болдакин в пятницу заявил в своем Telegram-канале, что администрация Ульяновска «продолжает искать варианты улучшения работы общественного транспорта», и «одним из возможных решений по обеспечению транспортной связи левобережья с правобережьем Ульяновска является запуск троллейбусов с увеличенным возможностью автономного хода».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Троллейбус с увеличенным автономным ходом «Синара» на выставке «Иннопром-2023»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Троллейбус с увеличенным автономным ходом «Синара» на выставке «Иннопром-2023»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Глава города отметил, что администрация «уже более года» прорабатывает эту идею и «сейчас выходит на финишную прямую». По словам мэра, в ближайшее время МУП «Ульяновскэлектротранс» организует закупку трех таких троллейбусов, средства на эти цели получены «благодаря поддержке губернатора Алексея Русских. По мнению мэра, такие троллейбусы «могут проехать без подзарядки до 40 километров, то есть смогут перевезти жителей Заволжья в центр и вернуться обратно». Также троллейбусы с увеличенным автономным ходом (УАХ) мэрия планирует использовать и непосредственно в Заволжье, «где не на каждом участке проложена контактная сеть». Если такой формат организации пассажирских перевозок окажется успешным, мы будем увеличивать парк таких троллейбусов.

Это уже вторая попытка использования таких троллейбусов. В 2015 году Ульяновск в качестве пилотного проекта уже закупал три троллейбуса с увеличенным автономных ходом, однако несовершенные аккумуляторные батареи приобретенного транспорта были не состоянии выдержать длительные нагрузки автономного хода без контактной сети. Как в 2017 году отмечали в управлении дорожного хозяйства и транспорта мэрии, «к сожалению, существующие аккумуляторы не потянули климатические условия», «пришлось их по рекламациям сдать обратно», «теперь эти троллейбусы без аккумуляторов работают в общем потоке».

Эксперты полагают, что пока аккумуляторные батареи не обеспечивают необходимой дальности автономного хода, имеют небольшой срок эксплуатации (пять-шесть лет) и критичны к климатическим условиям, теряя емкость во время сильных морозов. Также они отмечают, что аккумуляторы большой емкости, используемые в троллейбусах с УАХ, очень дороги, и их замена не всегда рентабельна.

Консалтинговая компания Strategy Partners (Москва) в аналитическом экспертном обзоре перспектив развития электротранспорта отмечала, что по состоянию на 2022 год троллейбусы с увеличенным автономным ходом используются в 16 городах России (почему-то Ульяновск тоже отнесли к ним). В 11 из них только по одному маршруту, в Чебоксарах и Абакане по два, в Симферополе три, в Севастополе шесть. Тула отказалась от использования троллейбусов с УАХ из-за окончания срока службы аккумуляторов, Нальчик сократил их использование, Керчь использует только в случае внештатных ситуаций. Тем не менее эксперты отмечают, что в перспективе использование троллейбусов с УАХ может стать эффективным при условии повышения надежности и срока службы аккумуляторов, а также снижения их стоимости.

Сергей Титов, Ульяновск