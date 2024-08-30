На Красной Поляне задержали приезжего, расписывающего стены наркорекламой

В курортном поселке Красная Поляна оперативники задержали двух мужчин, один из которых, по версии полиции, рисовал граффити с рекламой наркомагазина, а другой исполнял роль водителя и охранника. Об этом сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С жалобой в правоохранительные органы обратились жители поселка. Они сообщили, что на улицах Красной Поляны начали появляться яркие граффити, нацеленные на рекламу нелегального наркоторговца.

Сотрудники уголовного розыска вышли на след вандалов. Вскоре полицейские задержали двоих мужчин, которые прибыли на курорт из Санкт-Петербурга.

В отношении подозреваемых составили административные протоколы. Их поместили в камеру для задержанных. Сейчас специалисты проводят проверку, по итогам которой примут решение в соответствии с законом.

Мария Удовик