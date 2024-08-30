В Адлерском районе Сочи строят детсад

Новый детсад на 175 мест строят в Адлерском районе Сочи. Готовность объекта сейчас составляет 22%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Детсад строят на улице Ленина. Здесь разместят группы для детей разных возрастов, музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога и логопеда, комнату живой природы и другие помещения. На прилегающей территории разобьют спортивную и игровые площадки, смонтируют теневые навесы.

Сейчас строители ведут на объекте монолитные работы. Строительство началось в январе 2024 года, завершить его планируют в конце следующего года.

Ранее стало известно, что в Сочи не будут ограничивать присутствие родителей первоклассников на предстоящих линейках 2 сентября. Такую меру ввели в Краснодаре.

Вячеслав Рыжков