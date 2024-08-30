В Казани открыли мемориальную доску конструктору системы опознавания «Свой-чужой»

В Казани состоялось открытие мемориальной доски Герою социалистического труда и генеральному конструктору единой системы государственного радиолокационного опознавания («Cвой-чужой») Ильдусу Мостюкову. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Мемориальная доска, автором которой является скульптор, член Союза художников России Зульфия Мухамедьянова, размещена на доме, где проживал Герой.

Ильдус Мостюков родился в Казани в 1928 году. Он окончил Казанский механико-технологический техникум в 1947 году и начал работать в «Казэнерго» токарем-электриком. Параллельно он учился в Московском энергоуниверситете, а затем перевелся в Казанский авиационный институт. После окончания учебы он был направлен в Казанское ОКБ-294, где стал начальником отдела конструкторского бюро.

В 1962 году ОКБ-294 стало головным институтом страны, а Ильдус Мостюков — его руководителем. За создание системы «свой-чужой» он был отмечен званием Героя Социалистического Труда. Эта разработка была удостоена Ленинской и Государственной премий.

Ильдус Шайхульисламович также занимался общественной деятельностью, был депутатом Верховного Совета ТАССР и Казанского городского совета. С 1999 года он занимал пост председателя общественной организации «Герои Татарстана», входил в президиум Республиканского совета ветеранов и политсовета «Татарстан — новый век». Он ушел из жизни в 2024 году в возрасте 96 лет.

Анар Зейналов