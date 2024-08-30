В Самарской области многодетную беженку из Германии признали гражданкой РФ

В Самарской области правоохранители помогли урегулировать правовой статус Анне Диковой, прибывшей с тремя детьми, двое из которых несовершеннолетние, из Германии. Семья разместилась в Борском районе.

Фото: МВД РФ

Госпожа Дикова заявила, что пострадала от русофобии. Она не согласна с политикой Запада в отношении нашей страны и мечтала вернуться обратно в Россию. Женщина обратилась в Управление по вопросам миграции регионального Главка по вопросу признания ее гражданкой Российской Федерации. Полицейские провели ряд мероприятий, которые послужили основанием для установления факта наличия у нее российского гражданства.

Многодетную мать и ее несовершеннолетних детей признали гражданами Российской Федерации и обеспечили необходимыми документами. Старшему сыну выдали свидетельство о предоставлении временного убежища для дальнейшего получения вида на жительство и российского гражданства.

Алексей Алексеев