В Альметьевске задержали двух подростков, катавшихся по дороге на багги

В Альметьевске сотрудники ДПС задержали двух 13-летних подростков, которые катались по дороге на багги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Инцидент произошел 28 августа возле дома №147а по улице Бигаш. Автоинспекторы остановили четырехколесный транспорт, которым управлял подросток, рядом находился пассажир. Ребята двигались по обочине.

Для выяснения обстоятельств произошедшего на место были приглашены родители, а багги отправили на специальную стоянку. Материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.

Поскольку в действиях родителей усматриваются признаки состава административного правонарушения, они будут привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

28 августа сотрудники ГАИ Казани остановили 13-летнего подростка на питбайке. Ребенок не имел права управления транспортными средствами.

Анар Зейналов