В Самарской области суд рассмотрит дело в отношении директора оздоровительного лагеря

В суд направили уголовное дело в отношении директора оздоровительного лагеря. Ее обвиняют в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023 году обвиняемая не приняла меры по установлению ограничителей на окнах, которые не позволяют полностью открывать окна. Во время одной смены из окна одного из корпусов выпала девочка. Она получила телесные повреждения. Угроза для ее жизни отсутствует.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Либо принудительные работы на срок от пяти лет. Или же лишение свободы на срок от шести лет со штрафом до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Руфия Кутляева