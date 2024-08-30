Лайнер Astoria Grande на четверть нарастил пассажиропоток
Курсирующий между Сочи и странами Средиземноморья лайнер Astoria Grande летом 2024 года на 25% нарастил пассажиропоток. За три месяца судно перевезло порядка 20 тыс. туристов, пишет РБК Краснодар со ссылкой на гендиректора ООО «СК Аквилон» Станислава Наумова.
Фото: пресс-служба Astoria Grande
Летом круизы Astoria Grande достигли загрузки около 85% от максимальной вместимости. С начала сезона, который открылся 23 марта, средний показатель загрузки составил 80%. По сравнению с летом 2023 года пассажиропоток вырос на четверть.
Господин Наумов отметил, что выросла загрузка как в высокий сезон, так и в весенние месяцы. Это, по словам спикера, дает оператору возможность дальше увеличивать продолжительность круизного сезона.
В конце июня стало известно, что на лайнер Astoria Grande открыли бронирование круизов на 2025 год. Доступны круизы из Сочи в Турцию и Египет на март—май следующего года.