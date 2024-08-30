Лайнер Astoria Grande на четверть нарастил пассажиропоток

Курсирующий между Сочи и странами Средиземноморья лайнер Astoria Grande летом 2024 года на 25% нарастил пассажиропоток. За три месяца судно перевезло порядка 20 тыс. туристов, пишет РБК Краснодар со ссылкой на гендиректора ООО «СК Аквилон» Станислава Наумова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Astoria Grande Фото: пресс-служба Astoria Grande

Летом круизы Astoria Grande достигли загрузки около 85% от максимальной вместимости. С начала сезона, который открылся 23 марта, средний показатель загрузки составил 80%. По сравнению с летом 2023 года пассажиропоток вырос на четверть.

Господин Наумов отметил, что выросла загрузка как в высокий сезон, так и в весенние месяцы. Это, по словам спикера, дает оператору возможность дальше увеличивать продолжительность круизного сезона.

В конце июня стало известно, что на лайнер Astoria Grande открыли бронирование круизов на 2025 год. Доступны круизы из Сочи в Турцию и Египет на март—май следующего года.

Вячеслав Рыжков