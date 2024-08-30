В Казани на день ограничат движение по улице Сибгата Хакима

Сегодня, 30 августа, в Казани в связи с празднованием Дня города и республики будет перекрыто движение по улице Сибгата Хакима на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова, а также в парковочной зоне возле Центра семьи «Казан». Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома Казани.

Кроме того, с 7:00 до 22:00 будут перекрыты улицы Марджани, Каюма Насыйри и Зайни Султана. С 13:00 до 17:00 будут действовать ограничения на улице Кремлевской и площади 1 Мая до улицы Астрономической, включая Ивановский спуск.

Сегодня в Татарстане отмечается День республики. Программа ко Дню города и республики доступна в нашей афише.

Анар Зейналов