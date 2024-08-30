Сегодня в Татарстане отмечается День республики

Сегодня, 30 августа, в Татарстане отмечают День республики, а в Казани — еще и День города.

В честь этого события в столице Татарстана пройдут праздничные мероприятия на всех основных площадках: в парках, в Казанском кремле и у Центра семьи «Казан». В программе — открытие нового детского парка «Елмай» на набережной Казанки, шестой фестиваль уличных культур «Урам», который пройдет в одноименном экстрим-парке, выступление джазовых коллективов из России и других стран в рамках международного фестиваля диксилендов, большая праздничная концертная программа с участием певицы Дышать, группы «Братья Грим» и Димы Билана и многое другое.

Подробнее о программе ко Дню города и республики в нашей афише.

Анар Зейналов