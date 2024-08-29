По факту незаконной торговли в Сочи составили 2,6 тысячи протоколов
С начала 2024 года в Сочи составили 2,6 тыс. административных протоколов за несанкционированную торговлю. В рамках регулярных мониторинговых мероприятий специалисты департамента курортов, туризма и потребительской сферы продолжают выявлять нарушения, особенно в Лазаревском районе, сообщает МЦУ города.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В Лазаревском районе проверили улицы Социалистическая, Декабристов и Лазарева, где специалисты администрации выявили факты незаконной торговли. Исполняющий обязанности директора департамента курортов Александр Девин подчеркнул важность регулярных мероприятий, направленных на борьбу с несанкционированной торговлей. Господин Девин уточнил, что для местных производителей предусмотрены специальные места, что позволяет желающим законно осуществлять свою деятельность.
В результате последней проверки составили 22 административных протокола. Материалы направили в административную комиссию Лазаревского района для дальнейшего рассмотрения.