Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

По факту незаконной торговли в Сочи составили 2,6 тысячи протоколов

С начала 2024 года в Сочи составили 2,6 тыс. административных протоколов за несанкционированную торговлю. В рамках регулярных мониторинговых мероприятий специалисты департамента курортов, туризма и потребительской сферы продолжают выявлять нарушения, особенно в Лазаревском районе, сообщает МЦУ города.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Лазаревском районе проверили улицы Социалистическая, Декабристов и Лазарева, где специалисты администрации выявили факты незаконной торговли. Исполняющий обязанности директора департамента курортов Александр Девин подчеркнул важность регулярных мероприятий, направленных на борьбу с несанкционированной торговлей. Господин Девин уточнил, что для местных производителей предусмотрены специальные места, что позволяет желающим законно осуществлять свою деятельность.

В результате последней проверки составили 22 административных протокола. Материалы направили в административную комиссию Лазаревского района для дальнейшего рассмотрения.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...