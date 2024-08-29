В Сочи 3 сентября изменится расписание движения пригородных поездов

В следующий вторник, 3 сентября, в Сочи изменится расписание движения пригородных поездов на участке Туапсе — Имеретинский курорт. Изменения обусловлены технологическими причинами, сообщили в пресс-службе департамента транспорта курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В указанный день будет приостановлено движение поезда №6831 Туапсе — Имеретинский курорт, отправление от станции Туапсе в 07:36, прибытие на станцию Имеретинский курорт в 11:38. Два поезда не остановятся на станциях «Спутник» и «Мамедова Щель». Это поезда №6801 Туапсе — Имеретинский Курорт (отправление от Туапсе в 04:45, прибытием на Имеретинский курорт в 08:09) и №6807 Туапсе — Имеретинский Курорт (отправление от Туапсе в 12:22, прибытием на Имеретинский курорт в 15:27).

Пассажиров призвали учитывать изменения и заранее планировать поездки. О каких-либо дополнительных ограничениях не сообщалось.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что на курорте планируют расширить список маршрутов с оплатой по факту посадки-высадки. Сейчас такая система действует на маршруте №555.

Вячеслав Рыжков