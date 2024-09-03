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Коммерсантъ FM
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Технический директор Скала^р Антон Карасев о проблемах с замещением иностранных решений

— Сегодня на российском ИТ-рынке в каждой нише существуют десятки продуктов примерно одинакового уровня зрелости. При этом объем нашего рынка составляет всего 1% от общемирового. Вендорам приходится конкурировать за финансовые и человеческие ресурсы. Их нехватка усложняет проработку базовых вопросов — обеспечения совместимости и реализации необходимых пользовательских сценариев.

Технический директор Скала^р Антон Карасев

Технический директор Скала^р Антон Карасев

Фото: Предоставлено Скала^р

Технический директор Скала^р Антон Карасев

Фото: Предоставлено Скала^р

Заказчики из разных отраслей сталкиваются с проблемой выбора соответствующих решений, а также последующей интеграции их с оборудованием, ПО и смежными системами. Им приходится открывать десятки или даже сотни проектов по замещению отдельных информационных систем, которые далеко не всегда приносят ожидаемый результат. Однако есть другой путь: строить новую, доверенную, технологически независимую ИТ-инфраструктуру, используя готовые и предустановленные ПАК и постепенно переводить на нее нагрузки со старых систем.

Первое направление, которое компания запустила еще в 2015 году — виртуализация,— было призвано заместить решения VMware и Citrix. С 2016 года наша линейка пополнилась машинами баз данных для замены Oracle Exadata. В 2019 году появились ПАК для замены Teradata (машины больших данных), а также Scality и EMC/Netapp (S3-хранилища). Сейчас мы ежегодно направляем более 1 млрд руб. в разработку и развитие продуктовой линейки. Основные ресурсы идут на архитектурную проработку, отбор и валидацию компонентов, функциональное и нагрузочное тестирование, поиск и устранение узких мест. Это позволяет получить расширенные возможности и функциональность на базе ПАК, которые недоступны при использовании компонентов по отдельности.

Продукты Скала^р соответствуют критериям доверенности и использованию для объектов КИИ. Они включены в реестр Минпромторга и реестр ПО Минцифры, а также обладают необходимыми сертификатами ФСТЭК.

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