В районе озера Зеркальное в Сочи эвакуировали мужчину с травмированной ногой

В горах Сочи эвакуировали мужчину с травмированной ногой. Помощь понадобилась туристу в районе озера Зеркальное, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Местный житель накануне вечером повредил ногу, к утру она разболелась, и стало ясно, что самостоятельно мужчина идти не может. На помощь пришли спасатели Краснополянского АСО. Пострадавшего транспортировали 2 км на носилках к служебному автомобилю, затем отвезли в больницу.

Похожий случай произошел на водопаде Сванидзе. Здесь девушка, как сообщалось ранее, упала с высоты. Туристка получила травмы головы и руки, различные ссадины и ушибы. На месте сотрудники ЮРПСО и Адлерского АСО оказали девушке первую помощь и на носилках эвакуировали ее из леса.

Помощь спасателей днем накануне потребовалась также заблудившемуся в окрестностях горы Боцехур мужчине. Уже ночью его нашли и вывели в безопасное место.

Вячеслав Рыжков