Спасатели помогли упавшей с водопада в горах Сочи девушке

В горах Сочи спасатели помогли упавшей с водопада Сванидзе молодой девушке. Помощь потребовалась 20-летней туристке, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

К спасателям обратились врачи скорой помощи. Туристка получила травмы головы и руки, различные ссадины и ушибы. На месте сотрудники ЮРПСО оказали девушке первую помощь и на носилках эвакуировали ее из леса. На машине высокой проходимости пострадавшую доставили к медикам.

На ручье Сванидзе, уточнили в ведомстве, девушка отдыхала с друзьями. Известно, что она местная жительница.

Ранее стало известно об эвакуации троих туристов из каньона реки Большая Хоста. На протяжении шести часов сотрудники поисково-спасательного отряда работали над спасением троих молодых людей, которые застряли в каньоне «Белые скалы».

Вячеслав Рыжков