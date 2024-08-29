Сочи стал самым популярным направлением для отдыха в сентябре

По данным сервиса Твил.ру, Сочи стал лидером среди туристов в сентябре, собрав 24% всех бронирований. В среднем стоимость проживания в этом курортном городе составляет 4,1 тыс. руб. со средней продолжительностью поездки в восемь ночей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Серебро топа забрала Анапа с 9% бронирований и средней стоимостью проживания в 3,6 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, который привлек 5% путешественников, предлагая размещение по цене 4 тыс. руб. за ночь.

Геленджик занял четвертое место с ценой проживания в 4,3 тыс. руб. при средней длительности размещения в семь ночей. Кабардинка замкнула топ-10 направления для отдыха в сентябре с ценой проживания 4,1 тыс. руб. с аналогичной продолжительностью поездки.

Мария Удовик