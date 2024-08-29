Без электричества останутся 33 улицы Сочи

В связи с проведением срочных ремонтных работ электрооборудования жители Сочи столкнутся с временным отключением электроэнергии. В четверг, 29 августа, с 07:00 до 19:00 свет отключат для 33 улиц и нескольких населенных пунктов, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В указанный день без электричества останутся как центральные улицы, так и отдаленные поселки. Среди затронутых территорий — улицы Тернопольская, Батайская, Ленинаканская. Полный список улиц можно найти в Telegram-канале энергосетей.

Отключения коснутся таких переулков, как Ленинаканский и Теневой. Также список включает села Чвежепсе, Медовеевка и Галицино.

Мария Удовик