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Дни рождения

Сегодня исполняется 55 лет бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу среди профессионалов, заслуженному мастеру спорта СССР Константину Цзю

Константин Цзю

Константин Цзю

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Константин Цзю

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры, многократный чемпион мира по боксу среди профессионалов-супертяжеловесов Николай Валуев:

— Дорогой Константин! От всей души от себя лично и от всех соратников по боксерскому цеху поздравляю с 55-летием! Прежде всего хочу отметить твои заслуги в боксе еще с советских времен. Ты прославил отечественную школу бокса на мировых площадках и оглушительно продолжил это делать Профессионалом. Начав «эпоху Цзю» своими победами и продолжив ее со своими детьми и последователями, которые продолжают эти традиции, ты привлек в спорт целые поколения. И сам спорт ты не забросил, передаешь свой опыт, что очень важно для подрастающей молодежи. При этом остаешься человеком широких интересов на благо людей. Желаю тебе дальнейших творческих успехов и воплощения намеченных планов так же, как ты этого добился в спорте! Сохраняй душевное равновесие и богатырское здоровье!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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