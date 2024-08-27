Сочинский спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате России по каратэ

Спортсмен из Сочи завоевал золотую медаль на чемпионате России по каратэ. Эдуард Гаспарян стал лучшим в весовой категории 84 кг, рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / vlasovkuban Фото: t.me / vlasovkuban

Чемпионат проходил в столице с 22 по 25 августа на территории стадиона «Лужники». В соревнованиях приняли участие почти 500 сильнейших спортсменов из 51 региона России, в том числе 10 из Краснодарского края.

Кубанские спортсмены на чемпионате завоевали пять медалей: две золотые, серебряную и две бронзовые. Помимо сочинского спортсмена, золото завоевал Юрий Шатилов, серебряную медаль — Диана Самигуллина, а третьи места заняли Дмитрий Глазков и Максим Ежеленко.

Господин Власов напомнил, что на Кубани каратэ занимаются около 12,4 тыс. человек. В числе лучших — Сочи, Анапа, Краснодар, Кавказский район.

Вячеслав Рыжков