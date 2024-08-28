Минздрав РФ проверит законность видеосъемки в кабинете гинеколога уфимской ГКБ

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая (фракция «Единая Россия») направила министру здравоохранения России Михаилу Мурашко обращение по поводу камеры видеонаблюдения в гинекологическом кабинете уфимской городской клинической больницы №21. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

По словам депутата, сообщения о камере видеонаблюдения, в объектив которой попадает гинекологическое кресло, появились в СМИ и соцсетях. Такая практика используется в кабинетах других специалистов данного учреждения, а подобные сообщения возникают регулярно, указала госпожа Буцкая.

На ее взгляд, обеспечение безопасности пациентов и медицинского персонала, которой объясняется установка камеры, не должно нарушать федеральное законодательство, в том числе о защите персональных данных. Госпожа Буцкая просит министра проверить информацию об установленной камере и проинформировать ее о рекомендациях Минздрава по данному вопросу.

Ранее главврач больницы №21 Радик Надыргулов, комментируя публикации в СМИ и соцсетях, написал, что распространяемая информация о съемке пациентов является недействительной. По его словам, камеры установлены в том числе в смотровых кабинетах больницы в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности объектов Минздрава. Господин Надыргулов отмечает, что камеры в кабинетах направлены на рабочие места врачей. «Обзор камеры при монтаже исключает возможность съемки пациента в ходе его осмотра, это обязательное положение реализовано и в смотровом кабинете врача акушера-гинеколога»,— написал главврач.

В то же время, по словам того же Радика Надыргулова, пациенты при оформлении документов подписывают предупреждение о проведении видеосъемки в служебных целях.

Идэль Гумеров