В авиационно-туристическом форуме в Сочи примут участие делегаты из 20 стран

В Сочи 13 и 14 октября пройдет международный авиационно-туристический форум. В нем примут участие делегаты 20 стран, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Форум проведут на курорте Красная Поляна. В нем уже зарегистрировались представители 20 стран. Это руководители российских и зарубежных авиакомпаний, туристических операторов и аэропортов, сотрудники администрации Сочи и Краснодарского края, представители средств массовой информации.

Участникам форума обещают обширную деловую программу. Особое внимание планируют уделить потенциалу развития Сочи как всесезонного туристического направления и международного транспортного узла. Гостей также познакомят с инфраструктурой сочинского аэропорта.

Днем ранее в Сочи завершился фестиваль «Новая волна-2024». В центре курорта по этому случаю заложили памятную звезду с именами победителей конкурса.

Вячеслав Рыжков