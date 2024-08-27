Памятную звезду с именами победителей «Новой волны-2024» заложили в Сочи
В центре Сочи прошла торжественная церемония по случаю завершения фестиваля «Новая волна-2024». Здесь заложили памятную звезду с именами победителей конкурса, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
В церемонии участвовали финалисты нынешнего сезона Международного конкурса молодых исполнителей. Также по традиции конкурсанты создали барельеф «Новой волны 2024».
В мэрии напомнили, что конкурс на территории курорта проходит с 2015 года. В нынешнем году фестиваль открыли 22 августа в зале New Wave Hall в Олимпийском парке. Участвовали 13 исполнителей из семи стран: Азербайджана, Китая, Мальты и других.
Полуфинал конкурса прошел в апреле 2024 года. Заявки принимались от музыкантов в возрасте от 16 до 35 лет. В состав жюри для определения лучших вошли Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Олег Газманов и другие известные артисты.
Конкурс завершился 27 августа. На закрытии состоится гала-концерт.