На содержание понтонной переправы в Бирске выделят до 33,8 млн рублей

Управление благоустройства Бирска ищет подрядчика на содержание наплавного моста через Белую. Информация об электронном аукционе опубликована на сайте госзакупок, итоги будут подведены 6 сентября.

Работы оцениваются в 33,8 млн руб., которые будут выделяться поэтапно в 2024 и 2025 году. В 2024 году республиканский бюджет предоставит до 18,8 млн руб., районный бюджет — до 285,8 тыс. руб. Лимит регионального финансирования на 2025 год определен в 14,5 млн руб., еще до 221,4 тыс. руб. планируется потратить из местного бюджета.

Первый этап работ включает в себя выявление дефектов сооружения и их устранение, например, удаление ржавчины, зачистку поверхностей, замену настилов переправы и проварку трещин в сварных швах обшивки. На втором этапе подрядчик должен заменить обшивку, обслужить системы контроля и управления линиями электроосвещения (в том числе заменить лампы и светильники, провода, трансформаторы и другие элементы) и покрасить некоторые места ограждений, опор и пролетных строений.

На время работ переправа будет перенесена, а затем отбуксирована обратно.

После установки понтонного моста на место подрядчик должен будет проводить осмотры всех конструкций моста не менее одного раза в день. На него также ложится обязанность ведения навигационной документации, контроля за сохранностью навигационного оборудования, регулирования углов наклона переходных частей моста, ведение журнала пропуска судов. Также нужно будет круглосуточно контролировать габариты и массу транспортных средств, переправляемых по мосту.

Идэль Гумеров