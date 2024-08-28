В Олимпийском парке Сириуса закрыли поющий фонтан

Поющий фонтан в Олимпийском парке Сириуса закрыли на профилактику. Техническое обслуживание стартовало 28 августа, сообщили в пресс-службе федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сириуса Фото: пресс-служба Сириуса

В рамках работ специалисты заменят светильники, настроят оборудование, промоют и очистят чашу от водорослей. Также рабочие отремонтируют фонари, проверят компрессорные установки, герметичность оборудования.

Фонтан снова заработает 1 сентября. Шоу в первый месяц осени будет проходить с 20:00 до 21:00.

Ранее, на время проведения конкурса «Новая волна», шоу Поющего фонтана проходило без звукового сопровождения. Изменения действовали с 22 по 27 августа.

Вячеслав Рыжков