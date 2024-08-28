В гостиницах Сочи на 10% выросли цены на размещение на сентябрь

Цены размещения в гостиницах Сочи на сентябрь выросли на 10% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Наибольший рост отмечается на номера высшей категории, на которые спрос не снижается, пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: swissotel-hotels.ru Фото: swissotel-hotels.ru

На октябрь стоимость гостиничного обслуживания выросла на 7%. В мэрии назвали основными причинами подорожания рост цен на продукты, расходные материалы, бытовую химию и другие вещи. Необходимые для нормальной работы средств размещения. При этом отмечается, что для тех, кто забронировал проживание по акциям раннего бронирования, отдых обойдется дешевле.

Сочи планирует принять около 1,4 млн гостей в период бархатного сезона. Всего с начала текущего года курорт принял порядка 5,7 млн человек, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как сообщалось ранее, загрузка в большинстве санаториев и пансионатов с лечением в Сочи на период сентябрь—октябрь достигает 90%. Загрузка горного кластера на бархатный сезон выросла на 30%.

Вячеслав Рыжков