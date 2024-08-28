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Конкурс на капремонт трассы Р-240 в Башкирии за 4 млрд рублей заблокирован ФАС

ФАС России приостановила заключение контракта на капитальный ремонт участка дороги Р-240 Уфа — Оренбург в обход Стерлитамака, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Заказчиком работ является ФКУ «Приуралье», начальная цена контракта составляет 4,1 млрд руб.

Итоги были подведены 19 августа. В закупке участвовали три компании. Победителем выбрано самарское ООО «Автоволгастрой», предложившее исполнить контракт по начальной цене. АО «Башкиравтодор» было готово выполнить работы за 4,05 млрд руб. (дисконт — 2,11 %), а ООО «Дортрансстрой» — за 4,11 млрд руб. (дисконт — 0,7%).

Жалобы в ФАС направили «Башкиравтодор» и «Дортрансстрой».

«Башкиравтодор», в частности, считает, что комиссия неправомерно не учла по детализированному показателю «наибольшая цена одного из исполненных участником договоров» представленный им в заявке контракт от 2016 года на строительство трассы Бирск—Тастуба—Сатка в обход села Караидель с мостом через реку Уфу в Караидельском районе стоимостью 1,56 млрд руб. По этому показателю компании неправомерно присвоено ноль баллов вместо 50, и итоговый рейтинг должен был составлять 100 баллов, а не 80, поэтому победителем должны были выбрать «Башкиравтодор», считает заявитель. При этом, указывают в компании, «Автоволгастрой» представил в своей заявке контракт от 2019 года на реконструкцию дороги Р-228 Сызрань—Саратов—Волгоград на сумму 1,38 млрд руб., по которому имеется неоплаченный штраф в 4 млн руб. Допущенные в отношении этих компаний нарушения привели к неверному определению победителя, подчеркивается в жалобе.

«Дортрансстрой» также жалуется на то, что комиссия не учла его контракт от 2017 года на реконструкцию трассы Бирск—Тастуба—Сатка в обход села Караидель с мостом через реку Уфу в Дуванском и Караидельском районе (третий этап) на сумму 1,54 млрд руб. Заявитель считает, что победителем должны были выбрать его, так как с учетом этого контракта итоговый рейтинг компании составил бы 99,14 вместо 75,86 баллов, что выше итогового рейтинга «Автоволгастроя» (96,01 балл).

Как сообщал «Ъ-Уфа», работы необходимо было выполнить до ноября 2026 года. Строительная длина участка — 22,9 км, расчетная скорость — 100 км/ч. На трассе должно быть четыре полосы движения.

Майя Иванова

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