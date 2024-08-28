Трое осужденных в Салавате подозреваются в организации экстремистского движения

Стерлитамакский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении троих осужденных. Они подозреваются в вымогательстве, совершенном организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ), организации и участии в экстремистском движении (чч. 1,2 ст. 282.2 УК РФ) и финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии.

По материалам дела, с 2020 по 2023 год осужденный организовал на территории исправительного учреждения в Салавате ячейку движения АУЕ (в 2020 году решением Верховного суда России признано экстремистским и запрещено на территории страны). Фигурант уголовного дела пропагандировал криминальную и экстремистскую идеологию и вовлек в деятельность других осужденных, создав организованную группу. Ячейка собирала средства для финансирования организации и вымогала деньги у осужденных, не поддерживающих идеологию движения.

Преступную деятельность подозреваемых пресекли в результате совместных мероприятий Следственного комитета, ФСБ и ФСИН республики.

Майя Иванова