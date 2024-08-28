Уфимский «Уралмостострой» построит автомагистраль в Перми

АО «Уралмостострой» стало победителем конкурса на выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная. Этап №2: участок ул. Грибоедова до моста через р. Чикулайка», сообщает «Ъ-Прикамье». Стоимость контракта составит 2,67 млрд руб. Часть суммы получена из бюджета России в рамках инфраструктурно-бюджетного кредита.

По условиям контракта, подрядчик обязан начать работы 1 сентября этого года, а завершить — 30 ноября 2026 года.

Четырехполосная магистраль протяженностью около 9 км соединит пермские микрорайоны Вышка I, Вышка II, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью города.

АО «Уралмостострой» зарегистрировано в апреле 1994 года в Уфе. Компания занимается строительством мостов и тоннелей. Владельцами являются Павел Рабухин, Юлия Морозова и Игорь Печенкин. В 2023 году выручка составила 11 млрд руб., чистая прибыль — 71,9 млн руб. В Перми у компании имеется филиал — «Мостоотряд №123».

Булат Баширов