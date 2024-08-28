Еще один муниципалитет Башкирии отказался от празднования Дня города

В Бирске в этом году не будут отмечать День города. Как сообщила пресс-служба администрации Бирского района, сэкономленные средства направят на поддержку участников СВО.

Решение было принято накануне на совещании в администрации района. «Насколько мне известно, население и предприниматели поддерживают эту инициативу. Предложение по отмене праздника мне кажется своевременным и правильным»,— прокомментировал глава администрации Антон Талалов.

Праздник в Бирске должен был состояться 14 сентября.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее муниципалитеты в Башкирии начали пересматривать формат проведения Дня города. Так, в Кумертау, Нефтекамске, Ишимбае, Салавате и Октябрьском решили вместо гуляний провести патриотические и благотворительные мероприятия. От торжеств отказались в Стерлитамаке.

Наталья Балыкова