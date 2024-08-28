Пешеход погиб в ДТП на трассе Джубга — Сочи

Ночью в среду, 28 августа, на трассе Джубга — Сочи произошло смертельное ДТП. В Туапсинском районе пешеход погиб под колесами иномарки, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Кубани Фото: Пресс-служба ГАИ Кубани

По данным ведомства, водитель автомобиля «Мазда» ехал со стороны Сочи в сторону Краснодара и сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии пешеход скончался на месте. Это мужчина в возрасте от 45 до 50 лет, его личность устанавливается, уточнили в ведомстве. Правоохранители выясняют также все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось об аварии на трассе Джубга — Сочи, в которой пострадал подросток. В Лазаревском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик, 14-летний пассажир легковушки получил травмы.

Вячеслав Рыжков