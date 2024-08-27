На трассе «Джубга — Сочи» в ДТП пострадал 14-летний пассажир

В понедельник, 26 августа, на федеральной автодороге А-147 «Джубга — Сочи — граница с республикой Абхазия» произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пассажир. Авария случилась на 130-м км трассы в Лазаревском районе в 19:20, сообщает пресс-служба ГАИ Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

Сорокалетний водитель автомобиля «Кия Спортейдж», двигаясь на высокой скорости по мокрой и извилистой дороге, не смог справиться с управлением авто. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «КАМАЗ 5490» с полуприцепом CNNV Gargolaine 972200-1, который двигался навстречу.

В результате аварии водитель «Кия Спортейдж» и 14-летний пассажир получили травмы. О состоянии пострадавших не сообщали.

Мария Удовик