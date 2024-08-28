Проект строительства ФОКа в Малоязе прошел госэкспертизу

Управление государственной экспертизы Башкирии выдало положительное заключение по проекту строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в селе Малояз Салаватского района. Как сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России, в мае 2023 года Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на строительство комплекса с ООО «Геострой». Начальная максимальная цена закупки составляла 487,9 млн руб., компания согласилась выполнить работы за 480,6 млн руб. с дисконтом 1,5%. Деньги выделит бюджет республики.

ФОК построят на месте, где сейчас расположен стадион, который перенесут дальше, за детский сад №3. Как сообщал «Ъ-Уфа», площадь здания составит около 4,2 тыс. кв. м. В комплексе будет бассейн площадью 275 кв. м, футбольное поле площадью 7 тыс. кв. м, беговые дорожки, площадки для пляжного волейбола и тренажеров. Для посетителей построят автостоянку, на прилегающей территории установят системы видеонаблюдения и освещения.

В ближайшее время в Башкирии планируется строительство нескольких спортивных объектов, в том числе ФОКов с бассейном в селах Толбазы, Месягутово, Темясово, плавательного бассейна в Кармаскалах, ФОКа с центром борьбы в селе Малояз и ледовой арены в Баймаке.

Майя Иванова