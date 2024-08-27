Жителя Абхазии обвинили в уклонении от таможенных платежей Сочи на 2 млн рублей

Южная транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина Республики Абхазия и России. Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму более 2 млн руб., что классифицируется как преступление по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от таможенных платежей), сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дознания, обвиняемый в феврале 2022 года ввез транспортное средство на территорию Евразийского экономического союза и не вывез его в установленный срок временного ввоза. Эти действия привели к уклонению от уплаты таможенных сборов в крупном размере.

Уголовное дело уже направили в Адлерский районный суд города Сочи для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Мария Удовик