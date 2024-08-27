На 37 улицах Сочи ограничат подачу электричества

В среду, 28 августа, в Сочи пройдут срочные ремонтные работы на энергооборудовании для предотвращения возможных технологических нарушений. В связи с этим на 37 улицах города введут кратковременные отключения электроэнергии, которые продлятся с 07:00 до 19:00, сообщают сочинские электрические сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ограничения затронут улицы в различных районах города, включая улицы Мира, Каспийская, Лесная, Веселая, Полянская. Электричества не будет также на улицах Сергиевская, Ивановская (частично), Лимонная, Светогорская, Петровская. Полный список можно найти в Telegram-канале электросетей.

Мария Удовик