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Коммерсантъ FM
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Нарышкин рассказал о скромном обмене информацией между СВР и ЦРУ

Служба внешней разведки (СВР) России и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США продолжают обмен информацией, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин. Объем обмена информацией он назвал скромным.

Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Нарышкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Официальные представители наших разведывательных служб — ЦРУ и СВР — работают и в Вашингтоне, и в Москве. Идет хоть скромный, но обмен информацией. Такой контакт существует и поддерживается. И это хорошо»,— сказал ТАСС директор СВР.

В последний раз глава СВР встречался с главой ЦРУ Уильямом Бернсом 14 ноября 2022 года в штаб-квартире национальной разведывательной организации Турции в Анкаре. В июне 2023 года главы разведслужб провели часовой телефонный разговор, в ходе которого рассуждали об Украине. В июне 2024 года господин Нарышкин сказал, что нельзя исключать контактов с ЦРУ в ближайшее время. После этого о контактах с главой ЦРУ не сообщалось.

Никита Черненко

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