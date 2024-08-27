Губернатор Астраханской области рассказал Путину об оттоке молодежи из региона

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Глава региона сообщил, что из региона уезжает молодежь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Игорь Бабушкин во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Игорь Бабушкин во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

«После школы, как правило, дети, получившие высокий балл по ЕГЭ, пытаются поступить и поступают в лучшие вузы страны: Москва, Санкт-Петербург. У нас тоже пять высших учебных заведений, которые дают прекрасное образование, но вместе с тем каждый хочет попытать счастья в лучших вузах страны»,— сказал Игорь Бабушкин (цитата по сайту Кремля).

По словам губернатора, власти региона создают условия, чтобы «показать молодежи стратегическую перспективу» развития Астраханской области. Он добавил, что в рамках формирования нацпроектов «Молодежь» и «Кадры» в области запустили конкурс, победители которого смогут пройти обучение и получить работу в органах власти.

На встрече Игорь Бабушкин добавил, что актуальной проблемой остается расселение аварийного жилья. Он уточнил, что с 2023 года Астраханская область реализует программу, по которой предполагается расселение 13,7 тыс. человек из 945 многоквартирных домов. Господин Бабушкин также сказал, что в Южном федеральном округе, «наверное, самое большое количество аварийного жилья».

В прошлый раз Владимир Путин проводил встречу с Игорем Бабушкиным 15 апреля. Тогда губернатор попросил президента поддержать его выдвижение на новый срок в качестве главы региона.