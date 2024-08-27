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Жителя Башкирии задержали по обвинению в совершении ДТП с гибелью ребенка

В Зилаирском районе задержан обвиняемый в совершении ДТП, в котором погиб трехлетний ребенок, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Зианчуринский межрайонный следственный отдел предъявил ему обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, без водительских прав, сопряженном с оставлением места происшествия (п.п. «а, б, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, вечером 24 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения, без права управления трактором МТЗ-80, следуя по дороге в селе Юлдыбаево, выехал на правую по ходу движения обочину, где наехал на трехлетнего мальчика. С места происшествия водитель скрылся. Ребенок скончался в больнице.

Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения, отметили в СКР.

Как сообщал «Ъ-Уфа», председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил руководителя управления СКР по Башкирии Владимира Архангельского доложить о расследовании уголовного дела по факту смерти ребенка.

Майя Иванова

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