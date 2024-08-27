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В больницы Башкирии передали 135 автомобилей

43 городским и центральным районным больницам Башкирии передали 135 автомобилей на базе Lada Granta, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Машины были закуплены в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». До конца года должны поступить еще 70 автомобилей, отмечается в сообщении.

В июле этого года Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения республики на аукционе 19 июля выбрало поставщика 124 легковых автомобилей Lada Granta для поликлиник и врачебных амбулаторий в районах республики за 133,5 млн руб. с ООО «Управляющая компания "Транстехсервис "». В начале августа Управление заключило контракт на закупку 26 автомобилей с ООО «Армада» почти за 28 млн руб.

Майя Иванова

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